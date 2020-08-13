Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление

Известный историк и политический аналитик Валерий Соловей, ранее заявлявший, что во время протестов президент Беларуси Александр Лукашенко отказался говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сославшись на гипертонический криз, сообщает о договоренностях между главами двух стран.

«Два восточноевропейских „вождя“ по телефону обсуждали ситуацию в Беларуси и дальнейшее взаимодействие. Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству. В Москву он лететь не собирался», — пишет Валерий Соловей на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся еще до президентских выборов, заявили, вопрос боевиков ЧВК Вагнера будет урегулирован «в духе взаимопонимания».



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