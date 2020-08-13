- 10:34 Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление
- 10:25 Стало известно, чем Тихановская занимается в Литве
- 10:21 Беларусь затягивает дело с выдачей "вагнеровцев" Украине
- 10:17 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:57 Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси
- 09:46 Возможны пробки: в Киеве на оживленном проспекте ограничат движение (карта)
- 09:09 В Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирусом
- 09:08 В Беларуси из-за разгона протестов уволился ведущий ТВ программы Минобороны
- 09:02 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:02 Экс-чемпионке мира по боксу Шатерниковой удалили злокачественную опухоль
- 08:55 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:55 Выборы сфальсифицированы: социолог указал на любопытный момент с рейтингом Лукашенко
Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении Беларуси: сделано тревожное заявление
Известный историк и политический аналитик Валерий Соловей, ранее заявлявший, что во время протестов президент Беларуси Александр Лукашенко отказался говорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сославшись на гипертонический криз, сообщает о договоренностях между главами двух стран.
«Два восточноевропейских „вождя“ по телефону обсуждали ситуацию в Беларуси и дальнейшее взаимодействие. Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству. В Москву он лететь не собирался», — пишет Валерий Соловей на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся еще до президентских выборов, заявили, вопрос боевиков ЧВК Вагнера будет урегулирован «в духе взаимопонимания».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 0 м/с C
Давление: 749 мм