Сотрудники завода БелАЗ вышли на забастовку: на улице их встретили аплодисментами (фото, видео)

В Беларуси, где люди продолжают выходить на улицы, забастовку объявили рабочие крупнейшего белорусского предприятия — БелАза.

Об этом сообщает «NEXTA», публикующая видео, на котором слышно, как люди приветствуют забастовщиков.

Также сообщается о забастовке, которую объявил коллектив предприятий «Белмедпрепараты» и «Керамин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за жестокого подавления протестов с беларусского телевидения уволились восемь ведущих, в том числе и ведущий программы Минобороны РБ.

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