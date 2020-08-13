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Мир

Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в Минске (фото, видео)

12:23 13 августа 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси, где силовики заявили, что «протесты утратили массовость», люди продолжают выходить на улице.

Прямую трансляцию из Минска ведет «Настоящее время». Сообщается, что на улицы выходят врача, служившие в армии выбрасывают форму, протестуя против действий силовиков, а женщины становятся на улицах в живые цепи.

А «NEXTA» показывает, сколько людей вышло на центральную площадь Минска.

Также сообщается, что сотни рабочих бастуют на БелАЗе — одном из крупнейших предприятий Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после жесткого разгона протестных акций лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку.

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