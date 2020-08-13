Из администрации Лукашенко начали увольняться чиновники

Вслед за телеведущими, уволившимися с госТВ Беларуси на фоне жесткого разгона силовиками протестных акций, из администрации президента Республики Беларусь уволился юрист.

«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — написал в Instagram Артем Проскалович и опубликовал фото своего заявления об увольнении.

Проскалович занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления президентской администрации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», об уходе из проекта заявил ведущий военной программы Минобороны РБ «Арсенал» Владимир Бурко.



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