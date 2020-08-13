«Президент поддержал нашу концепцию победы в Киеве», — Ирина Верещук

Президент Украины Владимир Зеленский во время собеседования с кандидатами на должность мэров поддержал концепцию победы в Киеве. Об этом победительница праймериз партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала в интервью УНН.

«Президент Зеленский поддержал мое видение того, как мы победим на местных выборах в Киеве. Он разделяет мое мнение, что Киев — это модель Украины в миниатюре. Чтобы действительно изменить страну, мы должны изменить Киев», — заявила Ирина Верещук и подчеркнула, что «президент дал несколько очень полезных советов» для ее победы.

Рассказывая об инициативе подать свою кандидатуру на праймериз городского головы в партии «Слуга народа», народный депутат отметила, что решение приняла самостоятельно. Отвечая на вопрос, кто побудил ее к этому решению, Ирина Верещук заявила: «Это президент Зеленский и его пример человека, который пришел изменить страну. Он меня вдохновил и, можно сказать в хорошем смысле подтолкнул. А потом, после победы на праймериз, и поддержал».

Среди основных проблем в столице Ирина Верещук назвала коррупцию.

«Если в городской власти есть коррупция, мэр за нее политически отвечает. Если у мэра Кличко есть окружение, которое считают коррумпированным, мы не можем делать вид, что ничего не происходит», — заявила нардеп.

Также Верещук убеждена, что стоит бороться не с коррупцией, а с коррупционерами.

«Коррупция имеет фамилии, которые часто хорошо всем известны. Разоблачение и наказание коррупционеров должно происходить и до выборов, и во время выборов, и после них. Правоохранительные органы и суды должны делать свою работу независимо от избирательных кампаний», — резюмировала нардеп.

Напомним, 16 июля 2020 года Ирина Верещук победила в праймериз партии «Слуги народа» и будет участвовать в выборах городского головы Киева от этой политсилы.

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