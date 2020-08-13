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Президенты четырех стран ЕС выдвинули требования Лукашенко
Президенты четырех соседних с Беларусью стран выступили с обращением к Александру Лукашенко и призвали его отказаться от силового разгона мирных акций протеста. Также лидеры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши просят белорусского президента освободить задержанных и начать диалог с народом. Европейские политики готовы стать посредниками в этом диалоге.
«Мы призываем президента Республики Беларусь немедленно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие, освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшие преследования», — говорится в заявлении, которое приводит delfi.ee.
«Мы призываем правительство и представителей гражданского общества сесть за стол переговоров. Это был бы правильный шаг… Нужно оставить открытыми двери для сотрудничества с международным сообществом. Изоляция ни для одного народа не является дорогой к благополучию и развитию», — подчеркивают авторы обращения.
Напомним, российский политолог Валерий Соловей считает, что в Кремле уже ищут радикальные варианты разрешения белорусского кризиса. А белорусский журналист Игорь Ильяш уверен, что после устроенной в Беларуси бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин, Си Цзиньпин и Асад.250
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