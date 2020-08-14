НАТО идет на восток: Помпео допустил появление военных США в еще одной стране

Ввиду растущей угрозы со стороны РФ военные США могут появиться на постоянной основе не только в Румынии, но и в еще одной стране, входившей ранее в орбиту советского блока — Словении.

Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео компании «Радио и телевидение Словении».

Отмечается, что визит Помпео в Словению проходит на фоне подготовки Пентагона к реализации плана по выводу почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и переброски части американских сил в Польшу и другие страны НАТО.

В ходе встреч с руководством Словении госсекретарь поблагодарил его за «лидирующую позицию в Европе, когда дело касается НАТО».

«На это пойдет около миллиарда» — напомнил Помпео.

Правительство Словении объявило, что к 2026 году для армии будет выделено 780 миллионов евро, большая часть из которых — на бронетехнику, а также планируется закупка самолета и двух вертолетов.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Позже президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Данное соглашение позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие в Польше примерно на 1 тыс. солдат — в дополнение к уже присутствующим там 4,5 тыс. военных.

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