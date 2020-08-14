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Количество пострадавших от действий силовиков в Беларуси может быть больше: в ООН сделали тревожное заявление
В Организации Объединенных Наций резко осудили насилие со стороны белорусских силовиков при подавлении мирных демонстраций граждан и высказали предположение, что количество жертв разгона митингов в стране может быть больше, чем указывается в официальных данных.
Об этом говорится в заявлении ООН в сервисе микроблогов Twitter.
«Мы возмущены насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам. Похоже, силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими, не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний», — говорится в заявлении.
Эксперты ООН также отметили, что вместо того, чтобы приложить усилия по налаживанию диалога для прекращения предвыборного кризиса, «власти заинтересованы лишь в быстром разгоне протестов и аресте как можно большего числа людей».
«По меньшей мере 6700 человек были задержаны несмотря на то, что демонстрации в основном носили мирный характер», — говорится в заявлении.
Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, что многие задержанные подвергались избиениям или иным видам жестокого обращения.
«Около 300 человек получили ранения, двое погибли (позже стало известно о третьей жертве). Фактические потери могут быть выше, поскольку местонахождение людей, задержанных милицией, остается неизвестным», — говорится в заявлении.
Напомним, после президентских выборов 9 августа Беларусь охватили массовые протесты. Люди вышли на улицы, потому что считают результаты голосования сфальсифицированными. Власть всячески пытается удержать контроль над ситуацией, в частности силовыми методами и жестокими разгонами людей с применением водометов, дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат.
МВД Беларуси сообщало о 6700 задержанных. По данным Минздрава, во время уличных столкновений травмировались не менее 250 человек. На вечер 13 августа известно о как минимум троих погибших в результате протестов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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