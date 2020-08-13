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Мир

Глава МВД Беларуси извинился за избиения "случайных" людей на протестах

22:52 13 августа 2020
омон беларусь

В Беларуси глава МВД Юрий Караев признал, что при разгоне акций протеста силовиками пострадали случайные люди. «Сила была применена не по адресу», — вынужден был констатировать министр.

«Воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — приводит слова Караева Belta.by.

При этом глава МВД уверен, что его подчиненные «старались обходиться как можно мягче». «Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия», — заявил он.

Напомним, в результате разгона мирных уличных акций погиб житель Минска, были пострадавшие от резиновых пуль и сбитые автозаком. Белорусы отмечали чрезвычайную жестокость силовиков: спецназ применял светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В СИЗО оказались около шести тысяч человек, в том числе двое украинских волонтеров.

Фото tut.by

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Глава МВД Беларуси извинился за избиения "случайных" людей на протестах

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