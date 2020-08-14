"Нам не нужна война": у Лукашенко пообещали разобраться с «неправильными» задержаниями протестующих

Президент Беларуси Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, проходящих в стране после воскресных выборов главы государства.

Об этом заявила председатель верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова, сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

«Нам не нужна драка. Не нужна война, — сказала она. — Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении».

По ее словам, уже на вечер четверга отпущены более 1 тыс. человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

«Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила глава Совета Республики.

По мнению независимых белорусских СМИ, на решение Лукашенко «дать задний ход» политике массовых репрессий мог повлиять тот факт, что в четверг на ряде крупных белорусских предприятий, в том числе на заводах МАЗ и «БелАЗ», а также на Белорусской железной дороге, прошли митинги с требованием к властям отпустить задержанных в ходе акций протеста.

Напомним, по данным МВД, с начала протестов в Беларуси задержали около 6700 людей, при этом пострадали более 100 правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста, при этом заявил, что он не считает ситуацию, которая сложилась в Беларуси, революцией.

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