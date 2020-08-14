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Мир

«Свободных выборов не было»: в ЕС предложили больше не считать Лукашенко легитимным лидером Беларуси

5:58 14 августа 2020
Лукашенко Александр

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после провала свободных демократических выборов и разгона мирных демонстраций он не считает, что Александра Лукашенко можно по-прежнему считать легитимным лидером Беларуси.

С таким утверждением глава литовского государства выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным [главой государства], поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», — утверждал он.

Науседа также предупредил, что в отношении Минска «возможно применение санкций», если кризисную ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, не удастся разрешить мирным путем.

По мнению президента Литвы, Россия заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит.

«Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России, — утверждал он. — Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством».

Напомним, что в среду Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Он содержит три пункта: отказ властей страны от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов 9 августа, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества. Платформой для диалога, по мнению Науседы, мог бы быть своего рода национальный примирительный совет, сформированный из представителей власти и гражданского общества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг президенты четырех соседних с Беларусью стран выступили с обращением к Александру Лукашенко и призвали его отказаться от силового разгона мирных акций протеста. Также лидеры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши попросили белорусского президента освободить задержанных и начать диалог с народом. При этом европейские политики заявили, что готовы стать посредниками в этом диалоге.

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