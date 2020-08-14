В Беларуси начали выпускать из СИЗО задержанных участников протестов, они рассказывают об издевательствах (видео)

В Беларуси начали отпускать людей, которых силовики задерживали на митингах против подтасовок на президентских выборах 9 августа.

«У ИВС Окрестино в Минске выпускают людей. Сперва освобожденным аплодировали, но потом встречающих попросили этого не делать. За овации снаружи внутри реагируют новыми побоями», — передает Telegram-канал Mash.

Также видео из-под стен изолятора опубликовало РИА Новости. На коротком ролике видно, что встречать девушек собрались много людей. Они предлагают подвезти выходящих до дома, так как уже поздний вечер.

Людей за кадром призывают не толпиться на проходе, так как к СИЗО подъезжает карета скорой помощи.

На видео заметно, как одна из девушек встречает кого-то из своих знакомых, обнимает его и начинает громко рыдать в плечо.

Ранее днем в четверг еще одна освобожденная белоруска рассказала, каким унижением и издевательствам подверглась со стороны силовиков.

Напомним, что после объявления результатов президентских выборов, по итогам которых победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, перизбравшись на 6-й срок с 80% голосов, оппозиция вышла на улицы, подозревая серьезные фальсификации. Протесты в стране начались 9 августа. По информации МВД Беларуси, общее число задержанных в ходе протестов приближается к семи тысячам, в сети много видео с жестокими избиениями протестующих и милицейским беспределом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси глава МВД Юрий Караев признал, что при разгоне акций протеста силовиками пострадали случайные люди. Он констатировал, что сила была применена не по адресу, а и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить.

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