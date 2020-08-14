Протестующие медики и забастовки рабочих: что происходит в Беларуси на шестой день протестов

В пятницу, 14 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста, в том числе и забастовки.

Как передает «NEXTA», с полудня на забастовку выйдут работники минского метро. Также после 12:00 назначены митинги на ряде заводов, в том числе и на Минском моторном заводе.

На улицы выходят медики и выстраиваются в живые цепи вдоль улиц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержанных начали выпускать из-за решетки, многие рассказывают об избиениях.

Фото NEXTA.

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