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Протестующие медики и забастовки рабочих: что происходит в Беларуси на шестой день протестов
В пятницу, 14 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста, в том числе и забастовки.
Как передает «NEXTA», с полудня на забастовку выйдут работники минского метро. Также после 12:00 назначены митинги на ряде заводов, в том числе и на Минском моторном заводе.
На улицы выходят медики и выстраиваются в живые цепи вдоль улиц.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», задержанных начали выпускать из-за решетки, многие рассказывают об избиениях.
Фото NEXTA.438
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