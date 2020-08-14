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Звезда белорусской оперы Сильчуков отказался от гранд-премии Лукашенко
В Беларуси на фоне жестких разгонов акций протеста силовиками поднялась волна увольнений, в том числе и журналистов, среди которых ведущий программы Минобороны РБ. А солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков отказался от звания лауреата гранд-премии президента.
Как сообщает «Белорусский партизан», трижды лауреат президентской гранд-премии отказался от этого звания «в свете произошедшего» в Беларуси. «Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев», — сказал певец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из администрации президента Беларуси уволился юрист — зместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления.
Фото с сайта Большого театра Беларуси.159
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