Звезда белорусской оперы Сильчуков отказался от гранд-премии Лукашенко

В Беларуси на фоне жестких разгонов акций протеста силовиками поднялась волна увольнений, в том числе и журналистов, среди которых ведущий программы Минобороны РБ. А солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков отказался от звания лауреата гранд-премии президента.

Как сообщает «Белорусский партизан», трижды лауреат президентской гранд-премии отказался от этого звания «в свете произошедшего» в Беларуси. «Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев», — сказал певец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из администрации президента Беларуси уволился юрист — зместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления.

Фото с сайта Большого театра Беларуси.

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