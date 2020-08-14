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Мир

Лукашенко заявил, что «пока жив» и отреагировал на забастовки в Беларуси

12:32 14 августа 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается удержать власть, несмотря на многочисленные протесты оппозиции, которые проходят по всей стране после выборов главы государства. Он призывает белорусов к прекращению забастовок.

Как сообщает БЕТА, Лукашенко выступил на совещании по работе строительной отрасли Беларуси.

«Для начала, я пока живой и не за границей», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что забастовки могут привести к потере Беларусью рынков сбыта своей продукции.

«Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать — пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в ЕС предлагают не считать Лукашенко легитимным президентом.

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