В четверг, 13 августа, бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн представил свою книгу мемуаров. Ее название «Disloyal» можно перевести как «Неверный» или «Предатель». У мемуаров есть подзаголовок — «Подлинная история бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Коэн обещает, что его мемуары поступят в продажу в США в середине сентября, за полтора месяца до президентских выборов, которые назначены на 3 ноября.

Книга, судя по всему, может произвести эффект разорвавшейся бомбы. Трамп всячески пытался помешать ее публикации. Дошло до того, что генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился отправить Коэна в тюрьму, что и было сделано в июле. Майкл просидел за решеткой две недели, после чего судья принял решение в его пользу. Коэна освободили, ему разрешили общаться с прессой и опубликовать мемуары.

Название «Disloyal» можно перевести как «Неверный» или «Предатель»

Напомним, бывший личный адвокат Трампа оказался в центре скандала, когда специальный прокурор Роберт Мюллер занимался расследованием возможных связей команды 45-го президента США с Кремлем. Тогда выяснилось, что Коэн оказывал давление на женщин, утверждавших, что у них были сексуальные связи с Трампом. Майкл выплачивал им крупные суммы за молчание. И происходило это осенью 2016 года в самый разгар президентской гонки, которую, как известно, Дональд Трамп выиграл у Хиллари Клинтон.

Президент США довольно вяло пытался защитить Коэна. Майкл был вынужден согласиться сотрудничать с Мюллером и дал показания. Он взял ответственность на себя. Адвокат утверждал, что выплаты любовницам Трампа были его личной инициативой, мол, президент ничего об этом не знал. И деньги Коэн якобы платил из собственного кармана. В результате адвоката приговорили к трем годам тюремного заключения. Он отсидел из них год — в мае 2020 года Майкла освободили, поскольку в американских тюрьмах были зафиксированы вспышки нового коронавируса.

После года за решеткой Майкла Коэна выпустили из тюрьмы, где была вспышка коронавируса. Фото Getty Images

И вот теперь Коэн намерен рассказать всю правду о Трампе. «Не считая его жены и детей, я знаю Трампа лучше, чем кто-либо еще. Но в определенном смысле я знаю его даже лучше, чем члены его семьи, потому что я видел настоящего Дональда, я был рядом с ним с стрипклубах, на переговорах по сомнительным сделкам, я был с ним в те моменты, когда он демонстрировал свою истинную сущность. Трамп обманщик, лжец, мошенник, любитель буллинга, расист, хищник, преступник», — заявляет Коэн.

«Сегодня у него нет человека, которому он доверяет свои секреты. Таким человеком был я на протяжении 10 лет. Все это время я был рядом с ним, готовый на все ради него. Даже на то, чтобы заслонить его от пули. Я был последним, кому он звонил вечером, и первым, с кем он разговаривал утром. И посмотрите, что со мной произошло», — говорит Майкл.

Он признает, что совершал ради Трампа преступления. «Я был тем, кто разгребал для него всю грязь. Мафия называет таких людей „решалами“. Да, я был „решалой“ Трампа. Его методы вести дела ничем не отличаются от мафиозных. И я давил на подрядчиков любыми способами, избавлялся от его деловых партнеров, ставших помехой, лгал его жене Мелании, чтобы скрыть его любовные интрижки, я буллил и запугивал всех, кто мог представлять угрозу на пути Трампа к власти», — подчеркивает Коэн.

Бывший адвокат утверждает, что Дональд Трамп жаждет власти. Его цель — остаться в Белом доме навсегда. «Однажды он так пошутил. Но я знаю — Трамп никогда не шутит», — утверждает Коэн. Власть для Дональда — единственный шанс избежать тюрьмы, и он это знает. Как только он покинет президентский пост, его ждет расследование и суд за все преступления, которые он совершил, предрекает бывший адвокат президента США.

«Я знаю про все его скелеты в шкафу, потому что сам их туда прятал. Знаю о „золотых дождях“ в секс-клубах Лас-Вегаса, уклонении от уплаты налогов, сделках с коррумпированными чиновниками из бывших советских республик, его тайных угрозах и подкупах любовниц. Я был не просто очевидцем всего этого — я являлся активным участником и делал это с большим желанием», — заявил Коэн.

Майкл не зря упомянул «золотой дождь». Упоминание о нем содержится в скандальном отчете бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, который был опубликован 10 января 2017 года американским интернет-изданием BuzzFeed. Стил собирал компромат на Трампа с июня по декабрь 2016 года по поручению руководства Демократической партии США. Демократы пошли на этот шаг, после того как кто-то взломал электронную переписку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательного штаба. Были основания полагать, что взлом совершили российские хакеры, получив задание Кремля помочь Трампу победить на выборах.

Стил, ссылаясь на свои анонимные источники, утверждал, что у Владимира Путина есть компромат на Дональда Трампа. В частности, якобы имеется видеозапись того, как Дональд развлекался в Москве с проститутками в отеле. Это было в 2013 году. Трамп прилетел в российскую столицу, чтобы присутствовать на финале конкурса красоты «Мисс Вселенная», правами на проведение которого владела его компания.

Как утверждается в отчете Стила, Трампа поселили в президентском номере. Узнав, что там ранее останавливался Барак Обама, Дональд якобы велел московским проституткам пописать на кровать. Тем самым он к своему полному удовольствию унизил лидера американских демократов.

Эту историю Коэн пока не комментирует. Однако утверждает, что Трамп является любителем «золотого дождя». Дональд так развлекался в секс-клубе The Act в Лас-Вегасе. Это заведение славится тем, что стриптизерши имитируют «золотой дождь» прямо на сцене. Известно, что именно в этом клубе Трамп несколько лет назад заключил сделку о проведении финала конкурса «Мисс Вселенная» в Москве.

«Наши с Трампом списки контактов в смартфонах, e-mail тех, с кем мы регулярно общались, полностью совпадали. Моей работой было решать любые его проблемы — большие и маленькие. И когда я разговаривал с людьми, все знали, что я делаю это от его имени. Для них это было все равно, как если бы они разговаривали непосредственно с Трампом», — утверждает Коэн.

Майкл признается, что Трамп обладает силой передавать своему ближайшему окружению собственные жизненные принципы. В результате Коэн, работая на него, превратился в беспринципного негодяя, который жаждал только богатства и удовольствий. Он перестал интересоваться женой и детьми. Ему было плевать на их проблемы.

Коэн прямо говорит, что у Трампа были тайные каналы связи с Кремлем. Майкл лично помогал их налаживать. Дональд восторгался Владимиром Путиным и тем, как тот организовал свой круг, состоящий из «коррумпированных чиновников и преступных миллиардеров-олигархов». «Трамп был не прочь сам войти в этот круг», — утверждает его бывший адвокат.

«Расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп лгал избирателям, лгал и продолжает лгать американскому народу, говоря «нет никаких связей с Россией, у меня нет дел с Россией… нет никакой России», — подчеркивает Коэн.

«Трамп был гостем на празднике бар-мицва моего сына. Он пришел как мой босс, обнял меня и сказал: „Теперь мы одна семья“. И я, как дурак, поверил! Я согласился давать показания Мюллеру, когда понял, что босс предал меня. После этого Трамп назвал меня крысой. Он присылал мне и моей семье твиты с угрозами. Сотни угроз приходили на мой смартфон, на мой e-mail. Их присылали даже в письменном виде обычной почтой. Помните, недавно президент заявил, что готов застрелить человека прямо на Пятой авеню? Это он про меня говорил…» — уверяет Майкл Коэн.

Ранее о том, как Трамп работает на Путина, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал известный блогер и журналист Айдер Муждабаев. По его мнению, выборы в США могут изменить мир.

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