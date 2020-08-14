Россия может поглотить Беларусь: президент Литвы озвучил тревожный прогноз

Для Беларуси есть риск, что после выборов Россия с новой силой займется поглощением соседнего государства. Об этом предупредил президент Литвы Гитанас Науседа. Заявление было сделано уже после того, как лидеры Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выступили с открытым обращением к Александру Лукашенко и предложили помощь.

«Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом», — приводит слова президента Литвы Delfi.lv.

Литва отказывается воспринимать Александра Лукашенко как законно избранного президента РБ. «Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов», — заявил ранее Науседа.

Напомним, политический аналитик Валерий Соловей распространил информацию, что якобы Лукашенко после разговора с Путиным согласился на все предложения Кремля по союзному государству. А журналист Денис Попович предупреждает, что любой сценарий поглощения Беларуси Россией очень плох для Украины

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