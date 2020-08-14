Нечеловеческая жестокость: в сети показали фото зверски избитых протестующих в Беларуси

Участники протестов в Беларуси, которых выпускают из СИЗО, демонстрируют следы жутких издевательств.

Как сообщает TUT.BY, предпринимателя Дмитрия Моргунова задержали в Минске во время разгона акции протеста, хотя мужчина утверждает, что участия в ней не принимал. Задержание длилось трое суток.

Больше всего Дмитрия шокировало, как вела себя одна из сотрудниц РОВД, которую звали Кристина.

«Она ходила, раздвигала мужчинам ноги и прицельно, по-садистски, била дубинкой в пах. Била по яичкам и приговаривала: „Скоты!“. Одного задержанного — ему на вид лет 50, — девушка избивала по гениталиям, стоя у него на ногах. Он мне потом показал — весь пах у него синий. Кристине, кажется, около 30-ти, она невысокого роста, блондинка. Была одета в форму, на лице — защитная маска», — сказал он.

По словам Дмитрия, у четверти всех задержанных были порезаны штаны сзади — им угрожали, что засунут в анальное отверстие гранату.

О зверствах силовиков свидетельствуют многочисленные фото задержанных (внимание: 18+):

Ранее сообщалось, что белорусские силовики нашли в протестных акциях «украинский след».

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