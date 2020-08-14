27.27 / 27.51 31.99 / 32.45
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко (фото, видео)

14:01 14 августа 2020
Кошелек

В Минске задержали Юрия Воскресенского, который якобы является одним из организаторов акций протеста оппозиции против Александра Лукашенко.

Как сообщает белорусский государственный новостной телеканал АТН, задержанный Юрий Воскресенский был координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Задержанный признался, что участвовал в организации массовых акций протеста и показательно «раскаялся» перед телекамерой.

Также сообщается, что в вещах задержанного обнаружили кошелек с надписью «Служба безопасности Украины», а внутри него — портрет Степана Бандеры.

В сети высмеивают эти «находки» белорусских спецслужб: «На каких овощей это рассчитано?», «А где визитка Яроша?», «Не новость, а рассказ Сорокина».

Как сообщалось ранее, участники акций подозревают, что к белорусским силовикам перебросили россиян.

Фото: скриншоты

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кошелек

В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко (фото, видео)

самолет

Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России (фото)

ДТП на Днепровской Набережной

Mazda на скорости влетела в кофейню в Киеве: момент происшествия попал на видео

Зеленые человечки в Крыму

Пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер