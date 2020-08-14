- 14:11 «Мечта умершего отца»: Хабиб хочет боя с легендой UFC
- 14:09 Оккупанты используют перемирие на Донбассе для обустройства новых позиций
- 14:03 Трамп всегда восторгался Путиным и хотел войти в его преступный круг, — бывший личный адвокат президента США
- 14:01 В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко
- 13:49 Хорватия решила не смягчать правила въезда украинцев
- 13:46 Mazda на скорости влетела в кофейню в Киеве: момент происшествия попал на видео
- 13:23 Пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков»
- 13:12 В Киеве ужесточат карантин: что окажется под запретом
- 12:54 Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 12:51 Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России
- 12:48 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:39 Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве
В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко (фото, видео)
В Минске задержали Юрия Воскресенского, который якобы является одним из организаторов акций протеста оппозиции против Александра Лукашенко.
Как сообщает белорусский государственный новостной телеканал АТН, задержанный Юрий Воскресенский был координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Задержанный признался, что участвовал в организации массовых акций протеста и показательно «раскаялся» перед телекамерой.
Также сообщается, что в вещах задержанного обнаружили кошелек с надписью «Служба безопасности Украины», а внутри него — портрет Степана Бандеры.
В сети высмеивают эти «находки» белорусских спецслужб: «На каких овощей это рассчитано?», «А где визитка Яроша?», «Не новость, а рассказ Сорокина».
Как сообщалось ранее, участники акций подозревают, что к белорусским силовикам перебросили россиян.
Фото: скриншоты224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм