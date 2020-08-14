В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко (фото, видео)

В Минске задержали Юрия Воскресенского, который якобы является одним из организаторов акций протеста оппозиции против Александра Лукашенко.

Как сообщает белорусский государственный новостной телеканал АТН, задержанный Юрий Воскресенский был координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Задержанный признался, что участвовал в организации массовых акций протеста и показательно «раскаялся» перед телекамерой.

Также сообщается, что в вещах задержанного обнаружили кошелек с надписью «Служба безопасности Украины», а внутри него — портрет Степана Бандеры.

В сети высмеивают эти «находки» белорусских спецслужб: «На каких овощей это рассчитано?», «А где визитка Яроша?», «Не новость, а рассказ Сорокина».

Как сообщалось ранее, участники акций подозревают, что к белорусским силовикам перебросили россиян.

Фото: скриншоты

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