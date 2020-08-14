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Мир

Бывший министр культуры Беларуси публично поддержал протестующих (видео)

16:58 14 августа 2020
Павел Латушко

В поддержку белорусов, которые участвуют в акциях протеста, выступил бывший дипломат и министр культуры, нынешний директор Купаловского театра Павел Латушко.

Видео выступления Павла Латушко разместил TUT.BY.

«Мне стыдно, но я горжусь. Мне было стыдно, когда сегодня утром я увидел свидетельства простых людей, подвергшихся пыткам, которым также подвергали их белорусы. Сегодня утром я сказал маме: „Мне стыдно, что я белорус“. Но мне сразу пришло в голову, что я горжусь теми, кто хочет иметь собственное мнение и хочет, чтобы меня уважали, слышали и, наконец, услышали. И сегодня я горжусь тем, что я белорус, я принадлежу к белорусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, много лет посвятивший служению Беларуси, хочу верить, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединяет одно: вера в Беларусь», — сказал Латушко

После его выступления люди, на фоне которых он стоял, начали скандировать: «Мы, белорусы, хотим, чтобы нас называли людьми».

Видео быстро собрало много лайков и комментариев:

Ранее сообщалось, что солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков отказался от звания лауреата гранд-премии Лукашенко.

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