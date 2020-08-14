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Мир

Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

20:05 14 августа 2020
ЧВК Вагнера

Задержанных в Беларуси 32 россиян, которых подозревают в причастности к ЧВК Вагнера, выдали России.

(обновляется)

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