- 20:05 Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"
- 20:04 Если сильно наказать Лукашенко, он еще больше сблизится с Путиным: что пишут о Беларуси западные СМИ
- 20:01 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:57 Украина приглашает на работу белорусских IT-специалистов: их ждут особые условия
- 19:51 Евросоюз запустил санкционный процесс против Лукашенко
- 19:35 Местные выборы 2020: социологи определили предвыборные предпочтения украинцев
- 19:32 "Мне что делать?»: Лукашенко высказался о протестах в Беларуси и их жестком подавлении
- 19:03 Взятие на небо Пресвятой Девы Марии: как отмечают праздник католики разных стран
- 19:02 Лукашенко выбрал Россию? Представителя Европарламента не пустили в Беларусь
- 18:59 Система видеофиксации оштрафовала водителя, который заклеил номерной знак
- 18:43 Певица Валентина Легкоступова умерла
- 18:39 Главного налоговика Украины заподозрили в попытке загнать малый бизнес в долги
Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"
Задержанных в Беларуси 32 россиян, которых подозревают в причастности к ЧВК Вагнера, выдали России.
(обновляется)65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!
Ветер: 2 м/с С
Давление: 749 мм