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"Чудовищные фальсификации": белорусская оппозиция надеется, что Украина признает Тихановскую президентом
Видный белорусский оппозиционер, экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, заявивший о начале сбора доказательств вины нынешнего лидера страны Александра Лукашенко в убийстве оппонентов, выразил надежду своих соратников на то, что Украина признает легитимным главой его страны оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.
Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Мы ожидаем непризнания Лукашенко и признания Тихановской — мы от всех стран ждем одного и того же, тем более, что Украина сама через такое прошла…», — ответил Цепкало на вопрос касательно ожиданий белорусских оппозиционеров в отношении Украины.
При этом он считает, что ситуация в Украине во время Евромайдана в 2013−14 гг. была несколько иной: негодование народа вспыхнуло вне электорального цикла. Белорусы же просто просят посчитать голоса. Но если провести параллель с выборами в Украине в 2004 году, когда был объявлен третий тур, по мнению Цепкало, тогда не было таких масштабных фальсификаций, как во время недавнего голосования в Беларуси.
«Я думаю, что все равно не было таких чудовищных фальсификаций, когда набрал 10%, а написал себе 80%. Никто вообще ничего не считал, и наблюдателей не пустили: ни белорусских, ни российских, ни иностранных. И журналистов избивают», — отметил политик.
Напомним, что протесты в Республике Беларусь начались вечером 9 августа, после голосования на выборах президента страны. По окончательным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Уже на следующий день, 10 августа, Светлана Тихановская не признала предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком. Она заявила, что считает себя победителем на выборах и потребовала провести повторный подсчет голосов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении руководства Беларуси, так как считают, что выборы президента были непрозрачными, а подавление протестов после них отличалось чрезмерным применением силы.
Источник фото: BBC News — Русская служба44
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