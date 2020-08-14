- 00:15 Пожар в Одессе: горит 20-этажный жилой комплекс
- 00:01 «Бавария» растерзала Месси и «Барселону» — 8:2: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 14.08 23:50 Министры стран ЕС договорились ввести санкции против руководства Беларуси
- 14.08 23:10 В центре Одессы обнаружен труп, второй за день
- 14.08 22:47 Лукашенко проиграл, от этого он еще опаснее: озвучены три варианта Кремля для Беларуси
- 14.08 22:18 Приняли к сведению: в Украине предупредили о последствиях выдачи "вагнеровцев" России
- 14.08 21:43 Солнечно, но уже не жарко: какой будет погода на выходных в Одессе
- 14.08 21:12 Тука увидел шаги к "договорняку" с Россией по Донбассу: что об этом известно
- 14.08 21:07 Где смотреть онлайн «Барселона» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14.08 20:48 В Запорожье вспышка COVID в общежитии: заболели иностранные студенты
- 14.08 20:05 Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"
- 14.08 20:04 Если сильно наказать Лукашенко, он еще больше сблизится с Путиным: что пишут о Беларуси западные СМИ
Министры стран ЕС договорились ввести санкции против руководства Беларуси
В связи с фальсификацией результатов президентских выборов в Беларуси, а также применением насилия и нарушением прав человека при подавлении последовавших за этим протестов 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении руководства Беларуси.
Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По информации источника, Брюссель подготовит список официальных лиц Белоруссии, которые будут занесены в черный список.
В то же время источник ТАСС в делегации одной из европейских стран в совете ЕС подтвердил, что санкции введут против «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека» в стране.
«Политическое решение о введении санкций достигнуто», — добавил он.
Решение о применении санкций было принято по итогам встречи глав МИДов 27 стран ЕС по видеосвязи в пятницу, 14 августа.
Позднее министр иностранных дел Польши Яцека Чапутовича сообщил, за введение санкций высказались большинство глав МИДов стран ЕС. «Мы считаем, что ограничения в отношении страны, этих правительственных чиновников не могут причинить вред обществу», — цитирует его Reuters.
О планах ввести санкции против представителей белорусских властей, участвовавших в репрессиях против мирных демонстрантов, заявил также глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, Евросоюз намерен оказать давление на Белоруссию. «Итоги выборов должны быть пересмотрены, и те люди, которые доказано применяли жесткость против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», — написал Маас в Twitter.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала идею введения ограничений против тех, кто нарушает права человека и демократические ценности в Беларуси.
Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа ранее назвал избрание Лукашенко нелегитимным и призвал власти Беларуси провести новые выборы. Литва также поддержит создание координационного совета для передачи власти в Беларуси — инициатива, с которой выступает баллотировавшаяся на пост президента и находящаяся со вторника в Вильнюсе Светлана Тихановская. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы. Эксперты допускают сценарий, при котором западные страны могут поддержать оппозицию, и таким образом в Беларуси установится двоевластие — наподобие ситуации, которая сложилась в Венесуэле.
Подводя итоги видеоконференции министров стран ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Беларуси.
«Начинается работа над подготовкой санкций в отношении тех, кто ответствен за жестокость [против демонстрантов] и фальсификации», — написал он в Twitter.
Список лиц, которых коснутся санкции, будет согласован в ближайшие недели — к концу августа или в сентябре, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в ЕС. В ходе дискуссий главы МИД Венгрии, Австрии и Греции отнеслись к идее санкций против Белоруссии без энтузиазма, однако не стали ее блокировать, пишет издание. Наконец, главы МИД стран ЕС договорились выдвинут Минску предложение о формате диалога между властями, оппозицией и представителями общества для разрешения текущего кризиса. Работа над содержанием этого предложения начнется в самое ближайшее время, заверили в Европейской службе внешнеполитической деятельности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, западные санкции против нынешнего режима в Беларуси вряд ли будут слишком жесткими, так как в ЕС понимают, что на Лукашенко сильно «надавят», он еще больше сблизится с Путиным.47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 749 мм