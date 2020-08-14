Министры стран ЕС договорились ввести санкции против руководства Беларуси

В связи с фальсификацией результатов президентских выборов в Беларуси, а также применением насилия и нарушением прав человека при подавлении последовавших за этим протестов 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении руководства Беларуси.

Об этом передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По информации источника, Брюссель подготовит список официальных лиц Белоруссии, которые будут занесены в черный список.

В то же время источник ТАСС в делегации одной из европейских стран в совете ЕС подтвердил, что санкции введут против «ответственных за применение насилия и нарушение прав человека» в стране.

«Политическое решение о введении санкций достигнуто», — добавил он.

Решение о применении санкций было принято по итогам встречи глав МИДов 27 стран ЕС по видеосвязи в пятницу, 14 августа.

Позднее министр иностранных дел Польши Яцека Чапутовича сообщил, за введение санкций высказались большинство глав МИДов стран ЕС. «Мы считаем, что ограничения в отношении страны, этих правительственных чиновников не могут причинить вред обществу», — цитирует его Reuters.

О планах ввести санкции против представителей белорусских властей, участвовавших в репрессиях против мирных демонстрантов, заявил также глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, Евросоюз намерен оказать давление на Белоруссию. «Итоги выборов должны быть пересмотрены, и те люди, которые доказано применяли жесткость против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», — написал Маас в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала идею введения ограничений против тех, кто нарушает права человека и демократические ценности в Беларуси.

Напомним, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа ранее назвал избрание Лукашенко нелегитимным и призвал власти Беларуси провести новые выборы. Литва также поддержит создание координационного совета для передачи власти в Беларуси — инициатива, с которой выступает баллотировавшаяся на пост президента и находящаяся со вторника в Вильнюсе Светлана Тихановская. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы. Эксперты допускают сценарий, при котором западные страны могут поддержать оппозицию, и таким образом в Беларуси установится двоевластие — наподобие ситуации, которая сложилась в Венесуэле.

Подводя итоги видеоконференции министров стран ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Беларуси.

«Начинается работа над подготовкой санкций в отношении тех, кто ответствен за жестокость [против демонстрантов] и фальсификации», — написал он в Twitter.

Список лиц, которых коснутся санкции, будет согласован в ближайшие недели — к концу августа или в сентябре, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в ЕС. В ходе дискуссий главы МИД Венгрии, Австрии и Греции отнеслись к идее санкций против Белоруссии без энтузиазма, однако не стали ее блокировать, пишет издание. Наконец, главы МИД стран ЕС договорились выдвинут Минску предложение о формате диалога между властями, оппозицией и представителями общества для разрешения текущего кризиса. Работа над содержанием этого предложения начнется в самое ближайшее время, заверили в Европейской службе внешнеполитической деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, западные санкции против нынешнего режима в Беларуси вряд ли будут слишком жесткими, так как в ЕС понимают, что на Лукашенко сильно «надавят», он еще больше сблизится с Путиным.

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