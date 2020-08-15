СМИ рассекретили главаря наемников ЧВК Вагнер в Африке

Лицом, управляющим делами ЧВК «Вагнер» на африканском континенте, оказался человек с позывным «Мазай». Как установили расследователи, он может иметь отношение к пыткам гражданского населения в ЦАР и убийству российских журналистов. Об этом пишет crime-ua.com со ссылкой на совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

По оценке специалистов, в 20 африканских странах уже присутствуют наемники ЧВК «Вагнер», политтехнологи или геологи добывающих компаний. Еще 19 стран стояли в планах на будущее.

В некоторых странах (как, например, Мозамбик или ЦАР) речь шла в основном о полноценном военном и экономическом присутствии, в других странах, таких как ДРК, Зимбабве и Мадагаскар, речь шла о группах политтехнологов, к которым была приставлена охрана.

Согласно данным, пару лет назад в Африке появился полковник, связанный с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Работающие в Африке политехнологи знали его только под именем Константин и позывным «Мазай».

«Мазай» впервые проявил себя на Мадагаскаре во время президентских выборов 2018 года. Тогда пригожинцы пытались продвигать основателя и пастора Церкви апокалипсиса Андре Майлхол. Сам Майлхол рассказал, что русские принесли ему несколько чемоданов с наличными и дали охрану. Пригожинские политтехнологи (Андрей Крамар, Владимир Боярищев и Роман Поздняков) писали ему речи, платили за предвыборные плакаты и телевизионную рекламу. «Мазай» стал охранником Майлхола.

Выборы они, разумеется, проиграли. Но еще до дня голосования, когда стало понятно, что на выборах победит Андри Радзуэлина, пригожинская команда переметнулась к нему. «Мазай» стал охранять Радзуэлина.

В том же 2018 году «Мазай» был и в ЦАР. Он прибыл туда в начале июля, всего за три недели до убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Судя по документам, «Мазай» был не простым телохранителем. Так, например, несмотря на то, что формально российским военным советником при президенте ЦАР был Валерий Захаров, решение всех важных вопросов переадресовывалось «Мазаю».

«Мазай» делал все для того, чтобы идентифицировать его было сложно. Даже пригожинские сотрудники не знали его настоящего имени, а во время редких появлений на публике он всегда был в темных очках.

Однако изучив биллинг телефона Валерия Захарова (имеется в распоряжении Bellingcat), удалось обнаружить, что два номера из тех, с которыми он общался, принадлежат Военно-охранной компании «Конвой» с приличным уставным капиталом в размере 100 млн рублей и всего тремя сотрудниками в штате. Владельцем же «Конвоя» является Константин Пикалов, которому также принадлежит и одноименное казацкое общество.

Обратный поиск по мобильным приложениям, хранящим информацию о том, как человек записан в телефонных контактах у пользователей, не оставил сомнений — Константин Пикалов и есть тот самый «Мазай».

Судя по фото из паспортного файла Пикалова, он очень похож на «Мазая» с африканских фото.

Пикалов родился 23 июля 1968 года, он служил в вооруженных силах, в части недалеко от Петербурга. Судя по открытым источникам, это войсковая часть являлась испытательным полигоном Министерства обороны. После отставки Пикалов остался жить в Приозерском районе и основал частное детективное агентство. В 2016 году он даже участвовать в выборах от «Справедливой России», но ЦИК отказала ему в регистрации. Пикалов также значится в черном списке Центробанка как подозреваемый в отмывании денег.

Как писали «ФАКТЫ», ранее расследователи выяснили, что российские политтехнологи, которые участвовали в операции на Мадагаскаре, оказались пособниками главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина.

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