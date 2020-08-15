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Политика

Зеленскому предрекли судьбу Ющенко

13:31 15 августа 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу третьего президента Украины Виктора Ющенко (2005−2010 гг.). Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства Gaiday.Com Сергей Гайдай.

«Зеленский и его команда не сели и не нарисовали эту новую архитектуру (власти. — Авт.) заехали в старую пирамиду. Зеленский потихоньку превращается в Ющенко. Тот пришел на Банковую на двух важных и справедливых лозунгах: „бандитам — тюрьмы“ (страна была переполнена преступниками из верхних эшелонов власти, которые никуда до сих пор не делись и наказания не получили, — от коррупционеров до конкретных криминальных авторитетов, сросшихся с властью), и „закон один для всех“. В итоге максимум, чем он мог потом отбиться: „Ці руки нічого не крали“. Зато вокруг него все активно воровали. Боюсь, что это судьба Зеленского», — заявил он.

Более подробно о том, каким будет политический сезон после местных выборов осенью 2020 года и как изменится местное самоуправление читайте в материале «ФАКТОВ»: Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского».

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