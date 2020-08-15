Лукашенко решил перебросить десантников к западной границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который надеется на помощь Кремля в подавлении народных протестов, приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны.

Об этом Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси, отметив, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних государств, передает «БЕЛТА».

По его мнению, идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», — цитирует издание слова Лукашенко.

Десантно-штурмовая бригада в Бресте остается на месте для стабилизации ситуации на юго-западе.

Напомним, Гродно находится в нескольких километрах от границы с Литвой и Польшей, Витебск в нескольких километрах от границы с Россией.

Как сообщали «ФАКТЫ», появилась информация из Москвы, что Александр Лукашенко уже согласился на все предложения Кремля по Союзному государству, в котором у него будет новая должность и гарантии безопасности.

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