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Лукашенко намекнул на возможное применение войск Путина на территории Беларуси
Александр Лукашенко может обратится к России за помощью в подавлении протестных акций в стране. Кремль окажет военную помощь при первом запросе.
Об этом Лукашенко заявил 15 августа на совещании в Министерстве обороны Беларуси.
«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — цитирует Лукашенко «БЕЛТА».
Напомним, по информации российского политолога Валерия Соловья, Александр Лукашенко уже согласился на все предложения Кремля по Союзному государству, в котором у него будет новая должность. Кроме того, Лукашенко пообещали гарантии безопасности.444
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