27.27 / 27.48 31.99 / 32.41
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко намекнул на возможное применение войск Путина на территории Беларуси

20:18 15 августа 2020
зеленые человечки

Александр Лукашенко может обратится к России за помощью в подавлении протестных акций в стране. Кремль окажет военную помощь при первом запросе.

Об этом Лукашенко заявил 15 августа на совещании в Министерстве обороны Беларуси.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — цитирует Лукашенко «БЕЛТА».

Напомним, по информации российского политолога Валерия Соловья, Александр Лукашенко уже согласился на все предложения Кремля по Союзному государству, в котором у него будет новая должность. Кроме того, Лукашенко пообещали гарантии безопасности.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин

Евгений и Наталья Вышинские

«Для выращивания картошки по новому методу не нужно копать землю»: супруги из Киева стали успешными фермерами

зеленые человечки

Лукашенко намекнул на возможное применение войск Путина на территории Беларуси

Тарайковский

Версия МВД не подтверждается: появилось видео гибели протестующего Тарайковского в Минске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер