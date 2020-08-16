Цепкало заявил, что россияне удерживают его жену и детей на границе с Украиной

Бежавший из Беларуси оппозиционер Валерий Цепкало сообщил, что его жену и двоих детей удерживают на российской стороне российско-украинской границы.

«Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», — написал Цепкало в Facebook.

После этого поста, написанного ночью, других сообщений о семье Цепкало не было.

Пункт пропуска Троебортное — Бачевск находится в Сумской области.

Вероника Цепкало — член объединенного штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихоновской уехала из страны перед выборами 9 августа в Москву.

Напомним, в отношении Валерия Цепкало, который сейчас находится в Киеве, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Его разыскивают власти Беларуси и России. Цепкало начал вместе соратниками сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге о преступлениях режима Лукашенко.

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