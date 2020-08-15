Россия объявила в розыск создателя Telegram-канала NEXTA

Основателя Telegram-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси, Степана Путило в России объявили в розыск.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Информация появилась после того, как Степана Путило объявили в розыск на территории Беларуси.

На сайте российского силового ведомства указано, что Путило находится в розыске. Правонарушения, которые ему инкриминируют, не указаны.

Напомним, NEXTA и NEXTA Live подробно освещают акции протеста в Беларуси, на них регулярно появляются фото, видео и комментарии очевидцев.

Канал работает из Варшавы.



Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против Степана Путило. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 1,3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси («Организация массовых беспорядков, обучение или подготовка лиц для участия в них»). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщает TUT.BY, уголовное дело возбуждено и против бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Дело возбуждено по статье о получении взятки.

Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, это следует из базы МВД России.

Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК не признала все поданные ним документы.

24 июля стало известно, что Цепкало уехал из Беларуси в Россию, забрав с собой детей. Сейчас он находится в Киеве.



Как сообщали «ФАКТЫ», Валерий Цепкало начал вместе соратниками сбор для Международного уголовного суда в Гааге доказательств о преступлениях нынешнего белорусского режима.

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