Путин ничего не введет в Украину, так как армии, способной на чужой территории воевать против регулярной армии, у России нет, — Марк Солонин

В последнее время многие эксперты высказывают прогнозы о возможности российского военного вторжения в Украину осенью этого года. Известный российский блогер и публицист Марк Солонин, знакомый с положением дел в российской армии, рассказал, насколько реален такой ход развития событий.

«Путин ничего не введет

1. Вводить нечего. Армии, способной на чужой территории воевать против регулярной армии, нет. Последней полномасштабной попыткой ввести была Чеченская война. При многократном превосходство в численности личного состава и абсолютном, подавляющем превосходстве в артиллерии, танках и авиации, при полном безразличии пресловутого «запада», который сразу же согласился считать бойню в Чечне «внутренним делом России», российская армия проиграла 1-ю чеченскую с треском. Вторая закончилась «победой», в рамках которой одной из группировок противника была передана власть в Чечне, а в придачу к власти еще и много-миллиардные ежегодные контрибуции со стороны «победителя».

В Украину даже вводить (открыто) не решились, и вся афера с «новороссией» от Донецка через Запорожье до Николаева и Одессы закончилась «отдельными районами» депрессивного Донбасса. В Сирии попытки повоевать на земле выродились в трагифарс с аннигиляцией «вагнеровцев» после контакта с американской авиацией.

Беларусь — это не Чечня и не Грузия. Огромная (по любым европейским меркам) территория, много в ней болот, лесов и рек. И Беларусь — это не Украина. В то время, как сменяющие друг друга украинские «элиты» распродавали запасы советского вооружения до последнего болта, «батька» — надо отдать ему должное — без дела не сидел. Сегодня сухопутная армия Беларуси — это 4 механизированные бригады, 1 ракетная, 1 реактивно-артиллерийская и 3 артиллерийские бригады, 1 десантно-штурмовая бригада, 1 воздушно-десантная бригада и бригада войск специального назначения; 602 танка и 885 БМП. И еще 120 тыс. человек подготовленной территориальной обороны. Более чем достаточно для того, чтобы организовать мощный поток гробов в сторону страны-агрессора. И вот тут-то мы переходим ко второму пункту:

2. Тыла нет. Армия воюет (или не воюет), опираясь на страну, которая её создала. Как отреагирует сегодняшняя, угрюмо-озлобленная российская глубинка на поток гробов? Если это кому-то непонятно, то посмотрите на Хабаровск. Или просто поговорите с любым таксистом в Замкадье. Холодильник практически завалил телевизор и добивает его своими винтовыми ножками. Впрочем, в данном случае телевизору и

3. Сказать нечего. В Беларуси нет ни «озверелых бЕндеровцев», ни «гнусных западенцев». В рассказы о «преследовании русскоязычного населения» в Минске не поверит даже самый конченый «ватник». Печенек не было, да и фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы и памятники героям ВОВ находятся в образцовом состоянии. Из чего тут делать «соловьиный помет»? Кто будет радоваться «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»? Где этот Бобруйск — это кто-нибудь знает?

4. «Пятой колонны» нет. Принципиальное отличие Беларуси от Украины не только в том, что в первой нет ни языкового, ни ментального разрыва между «западом» и «востоком» (а конфликта между православными и католиками в Беларуси не было и нет). Хуже того — в Беларуси, если кто этого не заметил, давно уже нет украинской разрухи и нищеты. Природа донбасских тёток, которые орали «Путин! Введи войска!», предельно проста: вы поживите на 1200 гривен (3000 руб.) пенсии в месяц, и не такое заорете… А в Беларуси всё работает, и ВВП на душу вдвое выше, чем в Украине. И если самые тупые тетки еще верят в то, что вся Россия живет так, как герои телесериалов из жизни московской богемы, то для молодых и образованных белорусов Варшава, Вильнюс и Прага давно уже ближе Москвы.

Некоторые товарищи, главным образом с киевских холмов, глубокомысленно замечают: «но они же все говорят по-русски, значит, встретят русскую армию цветами и водкой». Мне столько не выпить, чтобы согласиться с подобной глупостью. «Мы, народ Соединенных Штатов, исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами…» Это было написано на языке «колонизаторов», «оккупантов» и просто врагов. И ничего, никому в голову не пришло отказаться от английского и выдумать какой-то «американский язык». В Израиле арабский язык является вторым государственным, арабская вязь украшает любой документ и любую вывеску на госучреждении. И что? Есть желающие проверить, как встретят в Израиле вторжение арабской армии?

5. Командиры есть. Армия и ОМОН — совсем не одно и то же. Уже хотя бы потому, что никакая страна не может оплачивать солдат так, как заваливают деньгами профессиональных карателей. И поэтому вот прямо сейчас белорусские офицеры с генералами глубоко задумались. С одной стороны — присяга и неотмененная в стране смертная казнь, с другой — в глаза жене и детям как смотреть? Предательство верховного главнокомандующего — если только оно произойдет — снимает все проблемы, и юридические, и моральные. Если только оно произойдет (во что я категорически не верю), то консолидация общества в Беларуси ускорится тысячекратно. И в Кремле это понимают.

6. Трамп. Last but not least. Есть США, там есть президент Трамп. Он пришел к власти под лозунгом «Сделаем Америку великой снова». Через три месяца выборы, и Трамп очень хочет остаться президентом. Самое время показать, что под его руководством Америка таки стала снова. И поэтому не может быть и речи о том, что Трамп согласится признать вооруженное вторжение «внутренним делом Союзного государства».

Поэтому не бойтесь и не надейтесь. Никто ничего не введет", — написал на своей странице в Facebook Марк Солонин.

Фото: личная страница Марка Солонина в Facebook

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