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- 12:16 "Я бы на месте Путина ввел войска, арестовал Лукашенко и посадил на трон Тихановскую", — Аркадий Бабченко
"Я бы на месте Путина ввел войска, арестовал Лукашенко и посадил на трон Тихановскую", — Аркадий Бабченко
Эпопея с выборами в Беларуси, протестами и их жестким разгоном вызвала новое обсуждение по поводу возможного вторжения России в соседнюю страну. Журналист Аркадий Бабченко озвучил свое мнение по этому поводу.
«Я бы на месте Путина ввел бы войска, арестовал Лукашенко, посадил бы на трон Тихановскую, получив симпатии всей страны, и уже с ней, в политике ещё большим нулем, чем Зеленский, окруженной всеми пророссийскими силовиками и министрами, которых оставил бы на своих местах, пользуясь пока ещё отсутствием антироссийских настроений, подписал бы новые соглашения, по которым Беларусь переходит в полное и безраздельное владение России на веки вечные отныне и до скончания веков», — пишет Аркадий Бабченко в Facebook.
Напомним, в субботу, 15 августа, Лукашенко и Путин провели длительные телефонные переговоры.
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