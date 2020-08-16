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"Я бы на месте Путина ввел войска, арестовал Лукашенко и посадил на трон Тихановскую", — Аркадий Бабченко

12:16 16 августа 2020
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Эпопея с выборами в Беларуси, протестами и их жестким разгоном вызвала новое обсуждение по поводу возможного вторжения России в соседнюю страну. Журналист Аркадий Бабченко озвучил свое мнение по этому поводу.

«Я бы на месте Путина ввел бы войска, арестовал Лукашенко, посадил бы на трон Тихановскую, получив симпатии всей страны, и уже с ней, в политике ещё большим нулем, чем Зеленский, окруженной всеми пророссийскими силовиками и министрами, которых оставил бы на своих местах, пользуясь пока ещё отсутствием антироссийских настроений, подписал бы новые соглашения, по которым Беларусь переходит в полное и безраздельное владение России на веки вечные отныне и до скончания веков», — пишет Аркадий Бабченко в Facebook.

Напомним, в субботу, 15 августа, Лукашенко и Путин провели длительные телефонные переговоры.

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