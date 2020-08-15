Лукашенко позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел анонсированный им телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, которое цитирует государственное агентство БЕЛТА.

Подробности разговора на данный момент не известны, также о нем нет информации на российских официальных ресурсах.

На совещании в Минске 15 августа Лукашенко назвал протестные акции в Беларуси инспирированными извне и заявил об угрозе для всего союзного государства.

«Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал действующий президент.

Напомним, российский политолог Лилия Шевцова озвучила три варианта действий Кремля в отношении потерявшего доверие своего народа Лукашенко.

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