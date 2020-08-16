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Израиль и Палестина обменялись ударами
Израильская армия атаковала склад хранения боеприпасов движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа.
Как сообщили в Армии обороны Израиля, военные продолжают противостоять «любым попыткам нанести вред мирным жителям Израиля».
Кроме того, израильские власти полностью закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений, сообщает ТСН.
Несколькими часами ранее в Израиле заявили о запуске с территории Сектора Газа двух ракет в направлении Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Полиция сообщила об одном пострадавшем и повреждении дома в израильском городе Сдерот.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый обмен ударами между Израилем и Палестиной. Так, в январе 2020 года израильские истребители и беспилотники нанесли удар по нескольким военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства.21
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