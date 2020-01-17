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Мир

Ответ на воздушные шары со взрывчаткой: Израиль нанес удары по целям ХАМАС

4:44 17 января 2020 98
Израиль нанес удар
Инф. «ФАКТОВ»

Израильские вооруженные силы ударили по объектам палестинского движения ХАМАС, представители которого ранее угрожали сорвать песенный конкурс «Евровидение», выпустив 600 ракет.

В этот раз удар израильских военных последовал после того, как палестинцы запустили в сторону территории Израиля воздушных шаров со взрывчаткой.

Так утверждают авторы сообщения на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС», — говорится в сообщении.

В среду израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Израиль попытался обвинить Украину в антисемитизме, после чего МИД напомнил руководству этой страны о «цивилизованных нациях».

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