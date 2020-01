Ответ на воздушные шары со взрывчаткой: Израиль нанес удары по целям ХАМАС

Израильские вооруженные силы ударили по объектам палестинского движения ХАМАС, представители которого ранее угрожали сорвать песенный конкурс «Евровидение», выпустив 600 ракет.

В этот раз удар израильских военных последовал после того, как палестинцы запустили в сторону территории Израиля воздушных шаров со взрывчаткой.

Так утверждают авторы сообщения на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.



In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.



We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians.