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Кровавый теракт в Сомали: боевики напали на отель, погибли более 10 человек (видео)
В страдающей от нашествия пустынной саранчи африканской стране Сомали боевики совершили нападение на один из отелей столицы Могадишо.
В результате нападения погибли более десяти человек, более 30 человек получили ранения, пишет местное издание Somali Guardian.
Сообщается, что рядом со зданием взорвался заминированный автомобиль, а затем вооруженные люди захватили отель.
После этого террористы забаррикадировались на верхних этажах в здании отеля и вели стрельбу по прибывшим на место правительственным силам.
«В отеле Elite на пляже Лидо произошел взрыв заминированного автомобиля. В здании ведется сильный огонь», — сообщил Deutsche Welle полицейский Адан Ибрагим.
BREAKING — Huge explosion and gunfire at the Elite Hotel at Liido Beach in #Mogadishu. pic.twitter.com/YGPoEnbM56— SV News (@SVNewsAlerts) August 16, 2020
По его словам в числе погибших — двое охранников отеля, но количество жертвы может увеличиться, так как боевики могли захватить заложников. За нападением стоят боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабааб».
Среди жертв есть правительственные чиновники Сомали. В числе пострадавших называют министра общественных работ Ахмеда Вашингтона, знаменитую в Сомали певицу Фаизу Бела и других известных людей.
Напомним, в прошлом году в результате нападения на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге Сомали погибли не менее 33 человек. Среди погибших были два журналиста, кандидат в президенты на региональных выборах и сотрудник агентства ООН.
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