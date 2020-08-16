В ЕС заявили о солидарности с народом Беларуси

После состоявшихся в воскресенье в Минске массовых митингов против нарушений на недавних президентских выборах верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз выступает вместе с народом Беларуси», — написал он.

Также на события в Беларуси прореагировали и в НАТО: после высказывания Лукашенко на митинге о том, что силы Североатлантического альянса находятся в 15 минутах полета от границ Беларуси, штаб-квартира НАТО в течение полутора часов распространила ответное заявление, в котором подчеркнула, что организация в настоящее время не занимается наращиванием сил в Восточной Европе. То есть все силы НАТО, которые действительно дислоцированы близ белорусских границ, были переброшены туда еще в 2015—2017 годах и с тех пор неизменно остаются там.

Напомним, что в ответ на стремление европейцев помочь белорусам разобраться с ситуацией власти страны отвечают не совсем дружелюбными шагами: на завершающейся неделе главу делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня не пустили в эту страну, хотя его визит анонсировался. Он планировал встретиться с задержанными в Беларуси гражданами ЕС, а также с белорусскими политзаключенными, с журналистами свободных СМИ страны и с представителями правительства Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина вместе с двумя странами ЕС предложили помощь Лукашенко.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter