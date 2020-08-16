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«Лукашенко, улетай», смена флага и венки под мэрией: как прошел восьмой день протестов в Беларуси

18:59 16 августа 2020
шарики плакаты минск

16 августа, восьмой день, протестов в Беларуси отметился особенно массовыми акциями. В Минске к стеле в центре города вышло до 200 тысяч человек. В Гродно колонна митингующих растянулась на всю центральную улицу.

Кроме массовости, уличные шествия отличались еще и креативом. Так, в городе Круглое Могилевской области портрет Лукашенко привязали к связке бело-красных шариков. Под крики «Лукашенко, улетай» арт-объект взмыл в небо. Видео опубликовал Telegram-канал Nexta live.

Все больше городов присоединяются к флешмобу, когда на центральной площади красно-зеленый флаг меняют на бело-красно-белый. 16 августа смена флага состоялась в Гомеле и Новополоцке.

В Мозыре принесли похоронные венки к зданию городской администрации как символ, что «дни режима сочтены».

В Пружанах толпа блокировала СИЗО и требовала: «Выпускай». Там в изоляторе все еще остаются сидеть ранее задержанные участники протестов. Но были и хорошие новости. В Минске из изолятора на Окрестина отпустили диджеев, задержанных после того, как поставили на концерте песню «Перемен» Виктора Цоя.

минск

Напомним, 16 августа в Минске прошел еще и митинг сторонников Лукашенко. В белорусских СМИ говорят, что бюджетников свозили со всей страны.

Фото nexta_live/Telegram

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