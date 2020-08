«Лукашенко, улетай», смена флага и венки под мэрией: как прошел восьмой день протестов в Беларуси

16 августа, восьмой день, протестов в Беларуси отметился особенно массовыми акциями. В Минске к стеле в центре города вышло до 200 тысяч человек. В Гродно колонна митингующих растянулась на всю центральную улицу.

Кроме массовости, уличные шествия отличались еще и креативом. Так, в городе Круглое Могилевской области портрет Лукашенко привязали к связке бело-красных шариков. Под крики «Лукашенко, улетай» арт-объект взмыл в небо. Видео опубликовал Telegram-канал Nexta live.

Все больше городов присоединяются к флешмобу, когда на центральной площади красно-зеленый флаг меняют на бело-красно-белый. 16 августа смена флага состоялась в Гомеле и Новополоцке.

В Мозыре принесли похоронные венки к зданию городской администрации как символ, что «дни режима сочтены».

A wreath was laid to signify the death of #Lukashenka's regime.



This is in #Mazyr #Mozyr, which is only the 12th biggest city in #Belarus



I was wondering where @Robbie9Fowler was now! @LUFC always where the news is! pic.twitter.com/9OQ3HBzcAL