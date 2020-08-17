Население не пострадает: в Германии рассказали, какие санкции намерены ввести против Беларуси

Несмотря на поддержку Европейским союзом акции протеста белорусов против нарушений на президентских выборах, ряд стран ЕС намерены ввести санкции против некоторых представителей правящей верхушки Беларуси.

Речь идет, прежде всего, о тех чиновниках и силовиках, кто в последние дни и недели проявил себя с худшей стороны при фальсификации выборов, а также при применении насилия против демонстрантов.

Об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Deutsche Welle.

«Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего белорусское население. Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами», — сказал Маас.

Он также напомним, что еще 14 августа министр иностранных дел стран ЕС на встрече в режиме видеоконференции согласовали введение персональных санкций против отдельных лиц в Беларуси.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хайко Маас призвал в своем Twitterк пересмотру итогов выборов в Беларуси и наложении санкций на тех людей, кто применял жесткость против мирных демонстрантов. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что за введение санкций высказались большинство глав МИДов стран ЕС. При этом санкции не причинят вреда обществу Беларуси.

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