Он уйдет: Илларионов озвучил два варианта для Лукашенко

После всего, что последовало за президентскими выборами в Беларуси, Александр Лукашенко не останется у власти. Сейчас у политика есть два варианта: либо он уходит сам, либо дожидается, пока его отстранят силой. Об этом заявил российский политолог и бывший советник Путина Андрей Илларионов.

«Он (Лукашенко) уйдет, в этом сомнений нет, — объяснил политэксперт в интервью изданию ГОРДОН. — Единственный вопрос: он уйдет, как Каддафи, как Чаушеску или каким-то другим образом?».

Илларионов полагает, что чем массовее будут протесты в Беларуси, тем больше шансов, что Лукашенко просто не оставят выбора.

«С ним поступят так, как поступили с другими диктаторами, которые цеплялись за власть. Поэтому сейчас для него единственный выход — передать власть тому, за кого проголосовал белорусский народ», — подытожил политолог.

Напомним, Центризбирком Беларуси, оглашая результаты выборов, заявил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Учитывая, что в стране уже девятый день продолжаются уличные протесты и анонсирована общенациональная забастовка, Тихановская предложила провести выборы повторно.



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