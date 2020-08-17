Лукашенко публично освистали на митинге, его речь встретили криками: "Уходи!"

В день масштабной забастовки в Беларуси Александр Лукашенко решил наведаться на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Меры предосторожности не помогли: во время выступления Лукашенко слушатели свистели, кричали «Вон» и «Уходи» и всячески демонстрировали свою антипатию к политику.

Видео опубликовал Telegram-канал Nexta_live.

К визиту Лукашенко предприятие тщательно готовилось: в перевозке задействовали вертолет, чтобы кортеж не заблокировали бастующие на входе. Также на проходной предприятия устроили фейс-контроль, не пропуская людей с белыми лентами (участников забастовки либо их сторонников).

Когда Лукашенко пытался заручиться поддержкой рабочих и упомянул о результатах голосования по МЗКТ, собравшиеся четко дали понять, что голосовали за другого кандидата.

После этого Лукашенко освистали и требовали уходить.



Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в забастовках принимают участие от силы 200 человек, которые и так были лишними на своем предприятии.

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