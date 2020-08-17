- 12:24 Украинский фильм «Толока» и боевик «Хищница» с Меган Фокс: что посмотреть в кино в выходные
- 12:13 Смертельное ДТП на Львовщине: «в лоб» столкнулись автобус и легковушка
- 12:10 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 12:01 Лукашенко публично освистали на митинге, его речь встретили криками: "Уходи!"
- 11:44 Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста «Схем» и вспомнил, как ему самому сожгли машину
- 11:41 Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 11:35 Кравчук не видит смысла "перевозить" площадку для переговоров ТКГ из Минска
- 11:05 Спешка с выпуском вакцины Россией опасна: что говорят ученые на Западе о борьбе с COVID-19
- 11:02 «Барселона» рассталась с Сетьеном: стало известно имя нового тренера
- 10:53 Лукашенко заявил, что на заводах в Беларуси протестует по 150-200 человек, и намекнул на увольнения
- 10:47 Кравчук считает, что Путину надоела война на Донбассе
- 10:19 Он уйдет: Илларионов озвучил два варианта для Лукашенко
Лукашенко публично освистали на митинге, его речь встретили криками: "Уходи!"
В день масштабной забастовки в Беларуси Александр Лукашенко решил наведаться на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Меры предосторожности не помогли: во время выступления Лукашенко слушатели свистели, кричали «Вон» и «Уходи» и всячески демонстрировали свою антипатию к политику.
Видео опубликовал Telegram-канал Nexta_live.
К визиту Лукашенко предприятие тщательно готовилось: в перевозке задействовали вертолет, чтобы кортеж не заблокировали бастующие на входе. Также на проходной предприятия устроили фейс-контроль, не пропуская людей с белыми лентами (участников забастовки либо их сторонников).
Когда Лукашенко пытался заручиться поддержкой рабочих и упомянул о результатах голосования по МЗКТ, собравшиеся четко дали понять, что голосовали за другого кандидата.
После этого Лукашенко освистали и требовали уходить.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в забастовках принимают участие от силы 200 человек, которые и так были лишними на своем предприятии.366
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 748 мм