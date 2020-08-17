Первый пошел: Британия не признает результаты выборов в Беларуси

В понедельник, 17 августа, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время голосования и последовавших за ними репрессий.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», — сказал Рааб. «Мы срочно нуждаемся в проведении ОБСЕ независимого расследования всех нарушений, которые сделали эти выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за ними», — подчеркнул глава МИД Британии.

Рааб пообещал, что Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

В таком же ключе выступил вице-канцлер Германии Олаф Шольц. Днем ранее немецкая газета Bild опубликовала с ним интервью. «Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной», — заявил Шольц.

«У Лукашенко нет поддержки большинства населения. Если все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост. Мы не приемлем то, что происходит в Беларуси. Лукашенко ужасный диктатор», — добавил вице-канцлер Германии, занимающий также пост министра финансов. Шольц претендует на пост федерального канцлера от от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Он также отметил, что в Беларуси, которой управляют «при помощи брутального насилия», не соблюдаются демократические правила. Именно поэтому позиция Евросоюза относительно протестов в бывшей советской республике должна быть «четкой и решительной». «Необходимо позаботиться о том, чтобы сила и мужество протестующих помогли добиться изменений», — сказал вице-канцлер.

При этом он подчеркнул, что считает неприемлемым военное вмешательство России или других государств в ситуацию в Беларуси. По его словам, подобный сценарий нарушил бы принципы международного права. Вместе с тем Шольц уверен в том, что одобренные министрами иностранных дел стран ЕС санкции в отношении Минска «точно не станут последним предпринятым шагом».

«Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет, и что его действия не сойдут ему с рук», — заявил Шольц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 16 августа в Беларуси прошла самая массовая в истории страны акция протеста. Не менее 200 тысяч человек вышли на улицы в Минске, требуя проведения новых выборов и освобождения всех политических заключенных и задержанных в стране в ходе мирных демонстраций.

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