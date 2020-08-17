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Лукашенко допустил проведение новых выборов президента: названо условие
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заручился поддержкой российских силовиков в подавлении акций протеста, впервые допустил возможность проведения новых выборов. Это произошло во время его выступления на Минском заводе колесных тягачей.
Как сообщают местные СМИ, туда он прибыл эффектно — на вертолете, в сопровождении сына Николая и сотрудников службы безопасности.
Началась встреча эмоционально: рабочие скандировали «Уходи!».
После нескольких безуспешных попыток договориться с рабочими Лукашенко в сердцах заявил, что может уйти с поста только после смерти.
«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал», — сказал он.
Тем не менее затем он все же заявил о готовности провести выборы после принятия новой конституции.
Напомним, ранее стало известно, что Александр Лукашенко согласился на все предложения Кремля, включающие проведение досрочных выборов, в которых он не будет участвовать. Вместо этого он получит должность секретаря Госсовета Союзного государства (главой Госсовета станет Путин). В досрочных выборах от имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы якобы пойдет пророссийский кандидат Бабарико, который после победы на выборах подпишет новый договор о Союзном государстве с Путиным.649
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