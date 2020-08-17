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Мир

В РФ заметили автозаки без номеров, которые двигались в сторону границы с Беларусью

3:30 17 августа 2020
Колонна техники в РФ

В разгар мирных протестов в Беларуси в соседней с ней России в сторону границы с Беларусью были замечены колонны автомобилей без без опознавательных знаков, которые двигались в сторону границы.

По информации очевидцев, в них могла переправляться техника и личный состав Росгвардии.

 

Об этом в Facebook сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что часть этих грузовиков идентична транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах отсутствуют маркировки.

 

Однако в сообщении указывается, что место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в страну.

 

Колонну также заметил читатель «Фонтанки» на той же дороге Санкт-Петербург-Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30−40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

 

 

Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы по трассе Москва-Минск, заметили читатели «Медузы».

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Беларуси Лукашенко рассказал, что в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным договорился, что Россия при первом запросе «окажет помощь по обеспечению безопасности». С подобными просьбами к Путину обращался в 2014 году тогда еще президент Украины Виктор Янукович. Чем это закончилось для нашей страны, хорошо известно.

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