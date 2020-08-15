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Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин

18:18 15 августа 2020
Лукашенко и Путин

Опасения соседних с Беларусью стран о том, что Россия в момент кризиса обязательно поглотит Беларусь, подтвердились. Александр Лукашенко согласился на все предложения Кремля по Союзному государству.

Об этом в Facebook пишет российский политолог Валерий Соловей.

Для того, чтобы погасить недовольство белорусского народа, в стране проведут досрочные президентские выборы. Лукашенко в них участвовать не будет.

Ему уже придумали должность — секретарь Госсовета Союзного государства, а глава Госсовета — Путин. Кроме того, Лукашенко обещают гарантии безопасности.

В досрочных выборах от имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идет кандидат Бабарико. После победы на выборах, Бабарико подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.

Напомним, ранее Соловей писал, что у Кремля было несколько вариантов разрешения белорусского кризиса.



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