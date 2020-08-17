Грузия продлила ограничения на международные авиарейсы, но есть исключения

Грузия продлила ограничения на осуществление регулярных международных авиарейсов до 30 сентября. Напомним, накануне Грузия изменила правила въезда в страну на период карантина.

По информации представителей Агентства гражданской авиации страны в комментарии Грузия Онлайн, исключение составят полеты в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, местные авиакомпании, включая крупнейшую Georgian Airways, продолжают выполнять чартерные рейсы, но их необходимо согласовывать с правительством.

Регулярное авиасообщение со всеми странами Грузия прекратила с марта на фоне пандемии коронавируса. В июле оно было открыто для пяти стран ЕС, а в начале августа прямые рейсы в страну возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.

Напомним, Украина возобновила международное авиасообщение после карантина с 15 июня.

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