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Кто-то говорит неправду: Лукашенко заявил о звонке от Меркель, у канцлера все опровергают

23:20 17 августа 2020
Меркель Ангела

Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, не выполнившего обещание выдать Украине «вагнеровцев», поймали на еще одном случае «представления желаемого за действительное»: во время общения с рабочими Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) глава соседнего государства заявил, что ему звонила Ангела Меркель.

Об этом пишет TUT.BY.

«Уже вчера звонит Меркель: „Я хочу поговорить“. Эти — Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», — цитирует издание Лукашенко.

Агентству Reuters, впрочем, в правительстве Германии это заявление опровергли. Там заявили, что канцлер Ангела Меркель после президентских выборов не разговаривала по телефону с Александром Лукашенко.

«Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов», — сказал агентству Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.

Вероятно, белорусскому лидеру очень хотелось придать вес собственной позиции: дескать, общаюсь не только с Путиным, но и с Западом.

В то же время сама Меркель связалась с президентом Литвы, которого поблагодарила за помощь, оказанную Светлане Тихановской. По информации официального сайта Гитанаса Науседы, лидеры двух государств обсудили введение санкций против республики и возможность спонсирования белорусского «гражданского общества».

Также Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с Президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются восьмой день, к забастовкам присоединяются новые заводы. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Германия намерена ввести санкции против некоторых топ-чиновников Беларуси, которые проявили себя с худшей стороны при фальсификации выборов, а также при применении насилия против демонстрантов. Санкции будут «точечными» и персональными, и не нанесут ущерб благосостоянию белорусов.

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