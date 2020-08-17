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Сын Лукашенко и генпрокурор Беларуси лично извинились перед задержанными "вагнеровцами", – СМИ
Сын главы Беларуси Александра Лукашенко и генеральный прокурор страны лично извинились перед задержанными наемниками ЧВК «Вагнер», которых, вопреки ожиданиям украинского руководства, отпустили в Россию.
Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo», основателем которого является российский журналист-военкор Семен Пегов.
По данным источников канала в белорусских силовых структурах, это якобы произошло еще до того, как их освободили. Перед освобождением «вагнеровцев» генпрокурор Беларуси вместе с 15-летним сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций, где лично принесли извинения.
Напомним, что 29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК Вагнер, 32 — под Минском, еще одного — на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков. 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера». Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины). 14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новость о выдаче «вагнеровцев» вызвала негативную реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который назвал этот шаг «странным, некорректным и неприемлемым». В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о выдаче будет негативно сказываться на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия «вагнеровцев» в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных сил РФ.9
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