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В Конгрессе США осудили обещание Путина направить военных на помощь Лукашенко
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол осудили предложение Кремля направить российскую военную помощь Беларуси «в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности на фоне продолжающихся мирных протестов».
О возможности получения такой помощи заявил после разговора с Владимиром Путиным нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [РФ] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — утверждается в заявлении конгрессменов.
«Мы призываем администрацию [США] продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Беларуси и защищать суверенное право Беларуси определять свое собственное будущее», — добавили законодатели.
Кроме того, в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обратился к администрации с призывом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Болтон, уволенный в сентябре прошлого года, написал на своей странице в Twitter, что «перспектива российского вмешательства в Белоруссии возрастает».
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал «ужасной» ситуацию в Беларуси и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мире растет количество государств, которые не признают итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. Они призывают провести новые и честные выборы.29
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