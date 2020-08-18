27.19 / 27.44 31.96 / 32.44
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Конгрессе США осудили обещание Путина направить военных на помощь Лукашенко

4:55 18 августа 2020
Конгресс США

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол осудили предложение Кремля направить российскую военную помощь Беларуси «в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности на фоне продолжающихся мирных протестов».

О возможности получения такой помощи заявил после разговора с Владимиром Путиным нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы поддерживаем народ Беларуси, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента [РФ] Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — утверждается в заявлении конгрессменов.

«Мы призываем администрацию [США] продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими коллегами, чтобы поддерживать белорусский народ, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политических заключенных, осуждать чрезмерное применение насилия властями Беларуси и защищать суверенное право Беларуси определять свое собственное будущее», — добавили законодатели.

Кроме того, в понедельник бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также обратился к администрации с призывом послать Москве «ясный сигнал» о недопустимости вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Болтон, уволенный в сентябре прошлого года, написал на своей странице в Twitter, что «перспектива российского вмешательства в Белоруссии возрастает».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал «ужасной» ситуацию в Беларуси и заявил, что в Вашингтоне внимательно ее отслеживают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мире растет количество государств, которые не признают итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. Они призывают провести новые и честные выборы.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

КПВВ Еленовка

Наказали за поступление в украинский вуз? Боевики «ДНР» запретили студентам возвращаться домой

Горе-мать из Мариуполя

Перед родами на учете не состояла: в Мариуполе 19-летняя мать пыталась продать младенца за 400 тысяч грн

Остров из медуз

Громадный остров из медуз: ученые объяснили появление на Азове колонии гигантских корнеротов (видео)

Вспышка коронавируса в общежитии медуниверситета в Запорожье: число заболевших резко увеличилось

Вспышка коронавируса в общежитии медуниверситета в Запорожье: число заболевших резко увеличилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер