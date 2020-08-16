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Мир

Лукашенко снова говорил с Путиным: что известно на данный момент

14:36 16 августа 2020
Лукашенко и Путин

В воскресенье, 16 августа, на фоне непрекращающихся протестов в Беларуси, состоялся телефонный разговор между президентом Лукашенко и президентом Путиным.

Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером высказал свое видение обстановки, сложившейся в Беларуси после выборов, передает «БЕЛТА».

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — говорится в сообщении белорусского агенства.

На официальном сайте главы Кремля говорится, что Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов, и выразил уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

«Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — говорится на сайте РФ.

Российские власти позитивно отметили также возвращение в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 «вагнеровцев», на что резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который просил передать боевиков, воевавших на Донбассе, Украине.



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