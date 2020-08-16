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Лукашенко снова говорил с Путиным: что известно на данный момент
В воскресенье, 16 августа, на фоне непрекращающихся протестов в Беларуси, состоялся телефонный разговор между президентом Лукашенко и президентом Путиным.
Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером высказал свое видение обстановки, сложившейся в Беларуси после выборов, передает «БЕЛТА».
«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — говорится в сообщении белорусского агенства.
На официальном сайте главы Кремля говорится, что Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов, и выразил уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.
«Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — говорится на сайте РФ.
Российские власти позитивно отметили также возвращение в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 «вагнеровцев», на что резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который просил передать боевиков, воевавших на Донбассе, Украине.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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