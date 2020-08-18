Работник БелАЗа в прямом эфире показал гениталии пропагандисту Соловьеву (видео 18+)

Конфузом завершилась попытка российского пропагандиста Владимира Соловьева взять интервью у работника завода БелАЗ, бастующего против президента Беларуси Александра Лукашенко. Скандальное видео разместил в своем Facebook блогер Олег Кашин.

В эфире авторской программы «Соловьев LIVE» телеведущий включил в свой стрим работника БелАЗа и попросил рассказать о ситуации с забастовкой.

«Давайте поговорим, у нас на связи Анатолий, он рабочий с Белоруссии. Анатолий, привет. Вы с легендарного „БелАЗа“? Рассказывайте, как у вас там дела, как забастовка, как настроение», — обратился к работнику Соловьев.

«Сейчас расскажу», — ответил Анатолий и показал в камеру гениталии.

Соловьеву пришлось сделать вид, что ему смешно.

Ранее сообщалось, что рабочих БелАЗа поддержал посол Беларуси в Словакии.

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